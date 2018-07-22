İki kötü haber daha – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    İki kötü haber daha

    İki kötü haber daha
    'nin transfer gündeminde yer alan Nicolai Jorgensen ve Sven 'in de 'da kalacakları açıklandı. 'da yayın yapan Dutch Footbal, menajerleri Rob Jansen'in iki yıldızın yeni sezonda da Feyenoord'da yola devam edeceklerini aktardığını bildirdi. 27 yaşındaki Jorgensen forvette, 23 yaşındaki van Beek stoperde oynuyor.
    1. 22.7.2018
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