Gudelj’den ayrılık onayı – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    ’den ayrılık onayı

    Gudelj’den ayrılık onayı
    FENERBAHÇE'YE teklif edilen Nemanja , 'den ayrılmaya hazır olduğunu söyledi. Sırp orta saha oyuncusu, Guangzhou'nun teknik patronu Cannavaro tarafından rezerv takımına gönderilince, menajerler tarafından kiralık olarak sarı-lacivertli takıma önerilmişti. Daha önce Ajax'ta da forma giyen 26 yaşındaki Gudelj için son kararın Cocu tarafından verilmesi bekleniyor.
    1. 22.7.2018
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