Gözler UEFA’da! Biz de isteriz! – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    Gözler ’da! Biz de isteriz!

    Gözler UEFA’da! Biz de isteriz!
    çalışmalarına devam eden 'nin bir gözü de 'da... anlaşması gereği bu sezon transferi sıfır zararla kapatmak zorunda olan sarı-lacivertli takımın hareket alanı oldukça kısıtlı. Geçtiğimiz ay Nyon'a giderek UEFA'dan esneklik isteyen başkan 'un yetkililerle dirsek temasını sürdürdüğü belirtildi. Bir miktar bile esneklik sağlanmasının transferde imzaları arka arkaya getireceği ifade ediliyor. CAS'ın Milan'ın Avrupa'dan men cezasını kaldırmasının Fenerbahçe'nin bu konudaki umutlarını artırdığı öğrenildi.
    1. 22.7.2018
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