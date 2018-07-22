Eljif Elmas ve Barış Alıcı'nın Feyenoord maçı performansı
Sezon öncesi Kadıköy'de taraftarlarının huzuruna çıkan Fenerbahçe, ilk 18 dakikada Eljif Giuliano ve Valbuena ile 3-0'ı buldu. Son 10 dakikada 3 gol yeyince beraberliğe razı oldu
ELJIF ELMAS: ****
Sarı-lacivertlilerin geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı genç yetenek lige tam hazır. Feyenoord karşısında başarıyla görev yapan Eljif, gol attı, asist yaptı, takımı yönetti... 'Maestro' gibiydi. Makedon oyuncu maçın yıldızıydı.
BARIŞ ALICI: ***
Futbolcu fabrikası Altınordu'nun Türk futboluna sunduğu yeni yeteneklerden Barış Alıcı, sanki yıllardır Fenerbahçe'de oynuyormuş gibiydi. Sağ kanatta görev yapan Barış, savunma arkasına yaptığı koşularla büyük beğeni topladı.
MAURiCiO iSLA: ***
Savunmanın sağında görev yapan Şilili futbolcu, bu sezon takıma büyük katkı yapacağını kanıtladı. Genç yetenek Barış Alıcı ile aynı kanadı kullananan Şilili futbolcu, zaman zaman yaptığı bindirmelerle alkış aldı.
VOLKAN: **
Sözleşmesini uzatan Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, dün sahadaki yerini aldı. Dünkü mücadelede fazla iş düşmeyen 36 yaşındaki file bekçisi, kale için bir güvence olduğunu ortaya koydu.
GiULiANO: ****
F.Bahçe'nin bu sezon da en önemli kozu olacağını kanıtladı. Dünkü maçta forvete yakın görev alan Brezilyalı yıldız, bir penaltı attı, bir tane kaçırdı.
Sambacı, resitaline devam edecek gibi görünüyor.
VALBUENA: ***
Geçen sezon Aykut Kocaman ile yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Valbuena bile Cocu ile birlikte canlanmış gibiydi. Maça 11'de başlayan tecrübeli oyuncu hırsıyla dikkat çekti.
Feyenoord karşısında ortaya koyduğu futbolla herkesi kendine hayran bırakan Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki Makedon oyuncusu Eljif Elmas, attığı golle de büyük beğeni topladı. 35 metreden rakip kaleciyi avlayan 18 yaşındaki yetenek, "Fenerbahçe'de kalıcı olmak için çok sıkı çalıştım. Bu yıl takımın bir parçası olacağım" diye konuştu.
MİNİ YORUM / GÜRCAN BİLGİÇ: Kadıköy resmi!
"Cocu'nun eksiklerine veya imkansızlıklarına rağmen, "istenen" oyun için organize ettiği, gençlerin sorumluluk aldığı, ustaların onlara katıldığı ilk 45, tartışılmaz bir resitale dönüştü. Eljif ve Barış'ın takımın parçası olduklarını seyrettik. Elif, keyifli bir "sekiz numara" performansının sahibi oldu. Attığı gol elbette önemli, ama daha göze batanı, ikinci topları bekleyerek hücum kararında kendisini bir numara yapmasıydı. Hazırlık maçlarının teknik değerlendirmeleri genelde hatalıdır. Çünkü rakip de bu tartıda yüzde 100'ü ile oynamaz. Fakat verdiği fikir sezonun nasıl geçeceğinin ipuçlarını taşır. Sonuç hiç önemli değil. Oyuncuların ve tribünlerin vücut dilidir bu maçın gerçek yorumu. Yani; kalpler beraber…"
- 22.7.2018
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
canfb son zamanlarda seyrettiğim en heyecanlı maçtı en ufak emeği bile olan herkese teşekkürler. Gençler umutlandırıyorlar heyecanınız hiçbitmesin
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Beşiktaş Quaresma'yı sattı!
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi Oldu 35 Yasina Geliyor Artik Satilmasa para kazanmak Mümkün degil 25-28 Yasinda Kanat oyuncu transfer edelim Cok Genc Olmasin
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
can Eljif Elmas,Barış Alıcı, Alper Potuk, Mauricio Isla, Mehmet Topal çok iyi oynadı...
Eljif Elmas ve Barış Alıcı'nın Feyenoord maçı performansı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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