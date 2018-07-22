Bolu’da forma etkinliği – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    ’da forma etkinliği

    Bolu’da forma etkinliği
    Fenerbahçeliler Derneği, 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde, Bolu'daki 14 Fenerıum mağazasında üyeleri ve taraftarları ile buluşarak forma etkinliği gerçekleştirdi. Dernek yönetim kurulu üyeleri de toplu forma alımları gerçekleştirdi. Dernek Başkanı Selçuk Zorlu, forma kampanyasına tüm Bolulu tüm Fenerbahçelilerin katılması ve kulübe katkı yapması çağrısında bulundu. Etkinliğe dernek Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı.
    1. 22.7.2018
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