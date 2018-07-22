‘Annemle evlenir misin?
F.Bahçe'nin eski yıldızı Persie, Feyenoord'un yeni sezon tanıtım toplantısında ilginç anlar yaşadı.
Minik taraftarın "Annemle evlenir misin" dediği RvP, "O zaman yüzüğümü çıkartmam lazım" şeklinde espri yaptı.
Persie, toplantının sonunda çocuk taraftarlarla öz çekim yapmayı da ihmal etmedi.
- 22.7.2018
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
canfb son zamanlarda seyrettiğim en heyecanlı maçtı en ufak emeği bile olan herkese teşekkürler. Gençler umutlandırıyorlar heyecanınız hiçbitmesin
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Beşiktaş Quaresma'yı sattı!
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi Oldu 35 Yasina Geliyor Artik Satilmasa para kazanmak Mümkün degil 25-28 Yasinda Kanat oyuncu transfer edelim Cok Genc Olmasin
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
can Eljif Elmas,Barış Alıcı, Alper Potuk, Mauricio Isla, Mehmet Topal çok iyi oynadı...
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