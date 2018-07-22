‘Annemle evlenir misin? – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    evlenir misin?

    ‘Annemle evlenir misin?

    F.Bahçe'nin eski yıldızı , Feyenoord'un yeni sezon tanıtım toplantısında ilginç anlar yaşadı.

    Basın toplantısında çocuk taraftarların sorularını alan Hollandalı forvet, bir soru karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

    Minik taraftarın " evlenir misin" dediği RvP, "O zaman yüzüğümü çıkartmam lazım" şeklinde espri yaptı.

    , toplantının sonunda çocuk taraftarlarla öz çekim yapmayı da ihmal etmedi.
    1. 22.7.2018
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