Alex de ‘yeniden efsane’ dedi – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Alex de ‘’ dedi

    Alex de ‘yeniden efsane’ dedi
    SARI-lacivertli yönetimin, Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde açıkladığı "#YENİDEN" sloganına Alex de Souza'dan da destek geldi. Brezilyalı efsane, twitter adresinden vefat eden ile bir resmini paylaşarak, "Arzuladığımız, özlediğimiz için #" yazdı. Kral Alex mesajına kalp emojisi ile "LefterOrdinaryüs" etiketlerini de ekledi.
    1. 22.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Alex de ‘yeniden efsane’ dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN