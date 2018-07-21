Üç genç de kadroda yok – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Üç genç de kadroda yok

    Üç genç de kadroda yok
    TFF'DE yer alan 'nin kadrosunda ilginç bir durum söz konusu. Yeni transferlerden Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra Berke Özer ve Barış Alıcı sarı-lacivertlilerin kadrosunda görünmüyor. Ferdi'nin ise 'de herhangi bir kaydı yok. Berke 2019'a kadar, Barış 2021 yılına kadar Altınordu'nun futbolcusu olarak görülüyor.
    1. 21.7.2018
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