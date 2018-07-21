Robin Van Persie’den İstanbul paylaşımı
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    ’den paylaşımı

    Robin Van Persie’den Fenerbahçe paylaşımı

    Bir dönem 'de de top koşturan Feyenoord'un yıldız futbolcusu , temsilcisinin bu akşam sarı-lacivertliler ile yapacağı hazırlık karşılaşması öncesi hesabından ve Fenerbahçe ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

    , yeni sezon hazırlıkları kapsamında bu akşam Ülker Stadyumu'nda saat 21.00'de ekibi Feyenoord ile karşılaşacak. Geçtiğimiz sezon başında sarı-lacivertli kulüpten ayrılarak Feyenoord'a transfer olan de bu akşamki özel karşılaşma için takımıyla birlikte 'a geldi. Fenerbahçe'de oynadığı dönemde de İstanbul'u sevdiğini her fırsatta dile getiren Hollandalı yıldız, hesabından eşi ve çocuklarıyla bir fotoğraf paylaşarak altına şu notu düştü:

    "İstanbul'da olmak güzel bir şey, eski arkadaşlarımı tekrar görüyorum. Bu akşamki mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyorum. İstanbul bana her zaman evimdeymişim gibi hissettirecek."

    1. 21.7.2018 17:28
    2. Güncelleme: 21.7.2018 17:42
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