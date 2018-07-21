Robin Van Persie’den Fenerbahçe paylaşımı
Bir dönem Fenerbahçe'de de top koşturan Feyenoord'un yıldız futbolcusu Robin Van Persie, Hollanda temsilcisinin bu akşam sarı-lacivertliler ile yapacağı hazırlık karşılaşması öncesi sosyal medya hesabından İstanbul ve Fenerbahçe ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bu akşam Ülker Stadyumu'nda saat 21.00'de Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaşacak. Geçtiğimiz sezon başında sarı-lacivertli kulüpten ayrılarak Feyenoord'a transfer olan Robin Van Persie de bu akşamki özel karşılaşma için takımıyla birlikte İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'de oynadığı dönemde de İstanbul'u sevdiğini her fırsatta dile getiren Hollandalı yıldız, sosyal medya hesabından eşi ve çocuklarıyla bir fotoğraf paylaşarak altına şu notu düştü:
"İstanbul'da olmak güzel bir şey, eski arkadaşlarımı tekrar görüyorum. Bu akşamki mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyorum. İstanbul bana her zaman evimdeymişim gibi hissettirecek."
- 21.7.2018 17:28
- Güncelleme: 21.7.2018 17:42
-
Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
canfb son zamanlarda seyrettiğim en heyecanlı maçtı en ufak emeği bile olan herkese teşekkürler. Gençler umutlandırıyorlar heyecanınız hiçbitmesin
-
Beşiktaş Quaresma'yı sattı!
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi Oldu 35 Yasina Geliyor Artik Satilmasa para kazanmak Mümkün degil 25-28 Yasinda Kanat oyuncu transfer edelim Cok Genc Olmasin
-
Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
can Eljif Elmas,Barış Alıcı, Alper Potuk, Mauricio Isla, Mehmet Topal çok iyi oynadı...
Robin Van Persie’den Fenerbahçe paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.