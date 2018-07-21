Reyes kapışması – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Reyes kapışması

    Reyes kapışması

    İki ezeli rakip şimdi de Reyes’te rakip oldu. , Cimbom’a yazılan Meksikalı stoperi ’nin de istediğini duyurdu

    'ın, Porto'nun yol verdiği Diego Reyes'e talip olduğu ileri sürülmüştü. Bonservisi elinde olan 25 yaşındaki Meksikalı stopere şimdi de F.Bahçe'nin talip olduğu duyuruldu. İngiliz 'un iddiasına göre; , 25 yaşındaki futbolcuya teklif götürdü. Oyuncuya Kanarya'nın yanı sıra temsilcilerinden West Ham ile 'ın da ilgisinin olduğu belirtildi. Birer sezon ve Espanyol'da kiralık olarak forma giyen 1.90 boyundaki Reyes, 55 kez Meksika forması giydi, son 'nın kadrosuna ise alınmadı.

    Geçtiğimiz sezon sakatlık sorunları nedeniyle Porto'da çoğu maçı kaçıran Reyes, toplam 24 maçta 3 gol kaydetti. Reyes, ön liberoda da görev yapıyor.
    1. 21.7.2018
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