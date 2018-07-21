Mitrovic’te Fulham engeli – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    ’te engeli

    Mitrovic’te Fulham engeli
    F.BAHÇE'YE Aleksandar transferinde engel... , yarım sezonluğuna kiraladığı Newcastle'lı futbolcuyu bu kez bonservisiyle almak istiyor. Fulham'ın, 17 maçta 12 gol atan Sırp golcünün 20 milyon sterlin'lik satın alma opsiyonunu kullanacağı ileri sürüldü. , Mitrovic'i kiralamak istiyordu.
    1. 21.7.2018
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