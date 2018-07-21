Koç’tan Şampiyonlar Ligi için 4 neden – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Koç’tan Şampiyonlar Ligi için 4 neden

    Koç’tan Şampiyonlar Ligi için 4 neden
    F.BAHÇE Başkanı , Comolli ve yöneticilerle yaptığı her toplantıda Devler Ligi'nin öneminden bahsediyor. Bunun 4 nedenini ise şöyle sıralıyor:

    1) 30 milyon euro'ya yakın bir gelir kasaya girecek. Aksi halde para tamamen G.Saray'a kalacak.

    2) Taraftar yeniden tribünleri doldurur. Statta boş koltuk kalmaz.

    3) Rakiplere gözdağı vermek. Yeni başkan, yeni hoca, yeni kadro… Devler Ligi, psikolojik üstünlüğü artırır.

    4) Nasıl başlarsa öyle gider. Gelecek bir başarı, güven unsuru oluşturur.
    1. 21.7.2018
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