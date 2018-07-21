Kadıköy'de şölen vakti! Fenerbahçe-Feyenoord maçı saat kaçta hangi kanalda? – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    'de şölen vakti! -Feyenoord maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Kadıköy'de şölen vakti! Fenerbahçe-Feyenoord maçı saat kaçta hangi kanalda?

    yeni hocası ve transferleriyle Feyenoord’u ağırlayacak. Fenerbahçe'nin yapacağı karşılaşmaya sarı- lacivertliler büyük ilgi gösteriyor. Maç için satışa sunulan biletlere yoğun talep olduğu bildirildi. Peki Fenerbahçe-Feyenoord maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Fenerbahçe-Feyenoord maçı hakkındaki tüm detaylar...

    F.Bahçe'nin yapacağı karşılaşmaya sarı- lacivertliler büyük ilgi gösteriyor. Maç için satışa sunulan biletlere yoğun talep olduğu bildirildi. Kombineler satışa çıktığında 35 bin rakamına ulaşan taraftarların bugün 50 bini bulup stadı hınca hınç doldurması bekleniyor. Öte yandan satışı 54 TL ile 216 TL arası değişen fiyatlarla devam ediyor.

    FENERBAHÇE-FEYENOORD MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
    Yurt dışı kampını tamamlayan ve 'de 2 hazırlık maçı oynayan , çalışmaları kapsamında bugün de sahasında takımlarından Feyenoord'la karşılaşacak. Saat 21.00'de Ülker Stadı'nda oynayacak mücadele D Smart 77. Kanal'dan yayınlanacak. Kanarya ayrıca bugün yeni sezonda ilk kez taraftarının önüne çıkacak.

    4'ÜNCÜ MAÇI
    Sezonu İstanbul'da açan ve ilk hazırlık maçını İstanbulspor'la oynayan Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. İsviçre'de 10-18 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirdiği kampta İsviçre 2. Lig ekibi Lozan'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, takımı Fulham'ı ise 3-0'la geçmişti.

    TAKTİK ÇALIŞMA YAPILDI
    Kanarya, yeni sezon hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından dün sabah 'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Cocu yönetimindeki dayanıklılık koşusunun ardından dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla noktalandı.?
    1. 21.7.2018
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