Kadıköy'de şölen vakti! Fenerbahçe-Feyenoord maçı saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe yeni hocası ve transferleriyle Feyenoord’u ağırlayacak. Fenerbahçe'nin yapacağı karşılaşmaya sarı- lacivertliler büyük ilgi gösteriyor. Maç için satışa sunulan biletlere yoğun talep olduğu bildirildi. Peki Fenerbahçe-Feyenoord maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Fenerbahçe-Feyenoord maçı hakkındaki tüm detaylar...
FENERBAHÇE-FEYENOORD MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Yurt dışı kampını tamamlayan ve İsviçre'de 2 hazırlık maçı oynayan Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında bugün de sahasında Hollanda takımlarından Feyenoord'la karşılaşacak. Saat 21.00'de Ülker Stadı'nda oynayacak mücadele D Smart 77. Kanal'dan yayınlanacak. Kanarya ayrıca bugün yeni sezonda ilk kez taraftarının önüne çıkacak.
4'ÜNCÜ MAÇI
Sezonu İstanbul'da açan ve ilk hazırlık maçını İstanbulspor'la oynayan Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. İsviçre'de 10-18 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirdiği kampta İsviçre 2. Lig ekibi Lozan'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, İngiltere Premier Lig takımı Fulham'ı ise 3-0'la geçmişti.
TAKTİK ÇALIŞMA YAPILDI
Kanarya, yeni sezon hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından dün sabah Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Cocu yönetimindeki dayanıklılık koşusunun ardından dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla noktalandı.?
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Toplam 9
Yorum
izmir35 fenerbahçe daha transfer yapacak haha
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Toplam 3
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım olsa ihtimal veririm de, neyse anlayacaksınız sizin gibi spor dışı insanlar da azalacaktır. Ceza almasını size rağmen istemem
-
Bodrum'da Fenerbahçe coşkusu
Toplam 1
Yorum
mmm ali başkan volkanı şutlasana..
Kadıköy'de şölen vakti! Fenerbahçe-Feyenoord maçı saat kaçta hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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