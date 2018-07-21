Fenerbahçeliler forma satışını "sayaç"tan takip edecek
Fenerbahçe Kulübü, taraftarının isteği doğrultusunda yeni sezon formalarının satış adetini gösteren sayacı "Fenerium"un internet sitesine ekledi.
Sarı-lacivertli futbol takımının dün satışa çıkan yeni sezon formalarının, ilk gün rekor sayıda talep gördüğü belirtildi.
Formaların satış adetini merak eden taraftarlar sosyal medyadan, satış sayısını görmek için Fenerium'un internet sitesine sayaç konulmasını talep etti.
Bunun üzerine Fenerbahçe Kulübü bu gece formaların satış adetini gösteren sayacı "Fenerium.com.tr" adresine koydu. Hem mağazalardan hem de internet üzerinden alınan her bir forma anında bu sayaca ekleniyor.
Sarı-lacivertli kulüp, bu sayaçla saat 23.00 itibarıyla toplam 27 bin 640 formanın satıldığını duyurdu.
Yeni sezon formaları 189 liradan satılıyor.
- 21.7.2018 02:29
- Comolli, Bakayoko transferini bitirmek için Londra'ya gidiyor
- İşte Fatih Terim'in yeni sezon şifreleri!
- Cocu Aykut Kocaman'la aynı düşünüyor! Valbuena'nın üstünü çizdi
- Cocu'nun Şampiyonlar Ligi planı! İleri üçlüde onlar olacak
- Beşiktaş Talisca'nın yerine listeye Shinji Kagawa ve Siem De Jong'u dahil etti
-
Akhisarspor'da Eren gündemde
Toplam 1
Yorum
akigo takımda 3 tane sol bek oynayacak adam var.forvet alın orta saha alın.yokmu başka işiniz
-
Quaresma için Çin şifresi
Toplam 1
Yorum
kartal negredoya orta yapmadı q7 yüzünden gitti şampiyonluk.satın gitsin yaşlandı zaten.bu sene sattınız sattınız yoksa bişey kazandırmadan gider.
-
Başkandan flaş açıklama: Galatasaray oyuncumuzu istiyor
Toplam 2
Yorum
rr 4-5 milyon neyse verip alın.genç yetenekli süratli CLde oynayınca piyasası 20milyonu rahat görür.takımada çok faydalı olur.
Fenerbahçeliler forma satışını "sayaç"tan takip edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.