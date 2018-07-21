FENERBAHÇE'NIN Jhon Cifuente'ye yaptığı teklif sonrasında Ekvador'da tam bir kriz ortamı hakim! 25 yaşında golcünün formasını giydiği Universidad Catolica'nın direktörü Francisco Egas, "Bir ay önce, Ortadoğu'dan kabul edilemez bir teklif aldık. Bonservisinde hakkı olan CSD Macara (oyuncunun eski takımı) ile aldığımız ortak kararla bu teklifi reddettik. Geri kalan iddialar ise spekülasyon. Asla resmi bir teklif gelmedi" açıklamasını yaptı.



ECUAGOAL'ÜN genel yayın yönetmeni Jose Freire Guti ise, "Spekülasyon ve dedikodu değil, oyuncu teklifi kendisi söyledi. Hem de bu açıklamayı daha yeni yaptı" ifadelerini kullandı. Universidad Catolica'nın başkanı Miguel Almeida da Fenerbahçe'den teklif aldıklarını itiraf ederken, "Bu transfer sadece parayla ilgili değil" bildiriminde bulunmuştu. Çelişkili açıklamalar kafa karıştırdı.



3.5 milyon dolara bile 'hayır' dedi

22 haftada 24 gol atarak Ekvador'da rekor kıran Jhon Cifuente, Avrupa hayali yüzünden belki de hayatının fırsatını elinin tersiyle itti. Süper golcü, bir Mısır takımından gelen 3.5 milyon dolarlık teklifi reddetti. Cifuente, geleceğiyle ilgili sorulan sorulara, "Ekvador'daki dönemimi artık bitirdim" yanıtı veriyor.