Eğitim ‘VAR’ – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Eğitim ‘VAR’

    Eğitim ‘VAR’
    SÜPER Lig'de bu sezon uygulanmaya başlayacak Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi hakkında Fenerbahçeli futbolculara dün Samandıra'da eğitim semineri verildi. Sarı-lacivertliler, Üyesi ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz tarafından bilgilendirildi. Geniş kapsamlı bir şekilde yapılan sunumda VAR'ın ilkeleri ve felsefesi, VAR kapsamına giren pozisyonlar, sistemin nasıl çalıştığı, disiplin uygulamaları ile diğer detaylar anlatıldı.
    1. 21.7.2018
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