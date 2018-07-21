Doğukan’da 2 şart birden – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Doğukan’da 2 şart birden

    Doğukan’da 2 şart birden
    KARŞIYAKA, 'nin talip olduğu genç golcüsü Doğukan İnci'yi yuvada tutmak istiyor. ekibinin başkanvekili Gökhan Şensan, "Değerini bulan her oyuncu satılır ama Doğukan bizde misyonunu tamamlamadı. Onu ancak 2 yılda oynama şartı ve sonraki transferinden pay alma karşılığında veririz" dedi.
    1. 21.7.2018
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