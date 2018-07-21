Cocu'nun Şampiyonlar Ligi planı! İleri üçlüde onlar olacak – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Cocu'nun Şampiyonlar Ligi planı! İleri üçlüde onlar olacak

    Cocu'nun Şampiyonlar Ligi planı! İleri üçlüde onlar olacak

    Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi pazartesi günü belli olacak ancak transferde yeni bir gelişme yaşanmış değil. Teknik direktör Phillip Cocu hazırlıkarını eldeki malzemeye göre yapıyor.

    1. 21.7.2018 09:11
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