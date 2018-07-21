Cocu siftah yapacak – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Cocu siftah yapacak

    Cocu siftah yapacak
    F.BAHÇE'YE bu sezon dahil olan isimler, ilk kez 'ün çimlerine ayak basacak. 'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu, yeni transferler Berke Özer, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu, Ülker Stadı'nda sarı- lacivertli taraftarların önünde ilk kez boy gösterecek.
    1. 21.7.2018
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