Atletizm Milli Takım Antrenörü İbrahim Tunç hayatını kaybetti
Erzurum Palandöken Dağı'nda kamp yapan Atletizm Milli Takım Antrenörü İbrahim Tunç (44) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Palandöken Dağı'ndaki bir otelde 2 aydır kamp yapan Atletizm Milli Takım Antrenörü İbrahim Tunç, bugün yapılan çalışmalar sonrası odasına çekildi. Burada bir süre sonra rahatsızlanan İbrahim Tunç, yan odada kalan sporcularından duvara vurarak yardım istedi. Odaya gelen sporcular, antrenörlerinin terlediğini fark etti. İbrahim Tunç'u resepsiyona indiren sporcular, durumu otel yönetimine bildirdi. İbrahim Tunç, otele çağrılan ambulansla Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada doktorların yaptığı tüm müdahaleye karşın Konya Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü mezunu olan İbrahim Tunç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Damar genişlemesi hastalığı olduğu öğrenilen ve kalp krizi geçirdiği belirtilen edilen genç antrenörün cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildi. İbrahim Tunç'un ani ölümü sporcularını ve spor camiasını yasa boğdu. İbrahim Tunç'un çalıştırdığı sporcular Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşlarına boğuldu. Konya'da yaşayan İbrahim Tunç'un ailesi acı haber üzerine Erzurum'a gelmek için yola çıktı.
Daha önce de kalp sorunu nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen evli 1 erkek çocuk babası İbrahim Tunç'un cenazesi yarın toprağa verilmek üzere memleketi Konya'ya götürülecek.
- 21.7.2018 23:28
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
canfb son zamanlarda seyrettiğim en heyecanlı maçtı en ufak emeği bile olan herkese teşekkürler. Gençler umutlandırıyorlar heyecanınız hiçbitmesin
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Beşiktaş Quaresma'yı sattı!
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi Oldu 35 Yasina Geliyor Artik Satilmasa para kazanmak Mümkün degil 25-28 Yasinda Kanat oyuncu transfer edelim Cok Genc Olmasin
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
can Eljif Elmas,Barış Alıcı, Alper Potuk, Mauricio Isla, Mehmet Topal çok iyi oynadı...
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