Neden Fenerbahçe değil? – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    Neden değil?

    Neden Fenerbahçe değil?

    Son dakika çalımıyla F.Bahçe'yi atlatıp tercihini West Ham'dan yana kullanan , transfer süreciyle ilgili açıklama yaptı.

    'den ayrılıp kendisine yeni bir yol çizen İngiliz orta saha, " dışından gelen teklifi uzun süre düşündüm. Ancak karar benim için çok açıktı: West Ham... Büyük bir stadyumda, harika taraftarlar önünde oynuyorlar. Ayrıca çok özel bir projeyi hayata geçiriyorlar" ifadelerini kullandı.
    1. 20.7.2018
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