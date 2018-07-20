Janssen yine sakat – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    yine sakat

    Janssen yine sakat

    Vincent geçen sezon 'nin en önemli maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

    Yeniden kiralanması gündeme gelen Hollandalı oyuncu, Tottenham'ın Southend ile oynayıp 6-0 kazandığı hazırlık maçında da yine sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
    1. 20.7.2018
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