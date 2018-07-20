Vincent Janssen geçen sezon Fenerbahçe'nin en önemli maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

Yeniden kiralanması gündeme gelen Hollandalı oyuncu, Tottenham'ın Southend ile oynayıp 6-0 kazandığı hazırlık maçında da yine sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.