Gomes 25 milyon euro! – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    Gomes 25 milyon euro!

    Gomes 25 milyon euro!

    Barcelona, ile de adı geçen Andre Gomes'in bonservis fiyatını açıkladı

    Katalan devi, 'in de ciddi şekilde ilgilendiği Portekizli orta saha oyuncusunun bonservis bedelini 25 milyon euro olarak duyurdu. Barça, bu parayı veren kulüp çıkmazsa takımda tutma kararı aldığı Gomes'i 'dan 37 milyon euro'ya transfer etmişti.

    1. 20.7.2018
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