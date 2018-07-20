Fenerbahçe'ye VAR eğitimi verildi
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    'ye VAR eğitimi verildi

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'ye VAR eğitimi verildi

    Spor 'nda uygulanmaya başlayacak (VAR) sistemi hakkında 'ye bir eğitim semineri verildi.

    Spor 'nda uygulanmaya başlayacak (VAR) sistemi hakkında 'ye bir eğitim semineri verildi.


    Sarı-lacivetli oyuncular ile teknik ve idari kadrosu, teknoloji desteği ile hakeme yardımcı olmayı ve hataları en aza indirmeyi hedefleyen Sistemi (VAR) hakkında, Üyesi ve VAR Koordinatörü tarafından bilgilendirildi. , Samandıra 'nde, 'ye VAR ile ilgili geniş kapsamlı bir sunum yaptı.


    Eğitimde VAR'ın ilkeleri ve felsefesi, VAR kapsamına giren pozisyonlar, sistemin nasıl çalıştığı, disiplin uygulamaları ile diğer detaylar anlatıldı.

    1. 20.7.2018 16:17
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