Fenerbahçe'ye VAR eğitimi verildi
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda uygulanmaya başlayacak Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi hakkında Fenerbahçe'ye bir eğitim semineri verildi.
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda uygulanmaya başlayacak Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi hakkında Fenerbahçe'ye bir eğitim semineri verildi.
Sarı-lacivetli oyuncular ile teknik ve idari kadrosu, teknoloji desteği ile hakeme yardımcı olmayı ve hataları en aza indirmeyi hedefleyen Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) hakkında, Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz tarafından bilgilendirildi. Murat Ilgaz, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Fenerbahçe'ye VAR ile ilgili geniş kapsamlı bir sunum yaptı.
Eğitimde VAR'ın ilkeleri ve felsefesi, VAR kapsamına giren pozisyonlar, sistemin nasıl çalıştığı, disiplin uygulamaları ile diğer detaylar anlatıldı.
- 20.7.2018 16:17
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Toplam 4
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OFLİİİ ARKADAŞ TUTDURDUNUZ Bİ İRAN NEDİR BU İRAN AŞKI.İLLAKİ İRANDAN OLMASI ŞARTMİ TRANSFERİN.ÇOK MU KALİTELİ ÇOKMU UCUZ.
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