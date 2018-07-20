Fenerbahçe'ye NBA’den bir yıldız daha – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    'ye ’den bir yıldız daha

    Fenerbahçe'ye NBA’den bir yıldız daha

    Euroleague şampiyonu patentli , potada yine büyük oynuyor!

    'tan Fransız uzun Joffrey Lauvergne'yi renklerine katan Kanarya, yine bir ekibi Lakers'ın oyun kurucusu Tyler Ennis'i de transfer etti. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 1.91 boyundaki Kanadalı oyun kurucuyla 1+1 yıllık sözleşme yapıldığı bildirildi.
    1. 20.7.2018
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