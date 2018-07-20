Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    'de hazırlıkları sürüyor

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de <a href="/index/yeni-sezon?id=e5271c99-c22c-49fc-a1ca-c40661e0bbc5" class="" rel="tag">yeni sezon</a> hazırlıkları sürüyor

    kampını tamamlayarak ’a dönen , hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    hazırlıklarının ayağını tamamlayarak yurda dönen , 1 günlük iznin ardından bugün 'nde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Teknik Direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 10.30'da başladı. Dayanıklılık koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman taktiksel çalışmalarla noktalandı.
    Fenerbahçe, yaptığı bu çalışmayla 21 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Feyenoord ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
    1. 20.7.2018 14:32
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