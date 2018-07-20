Sarı-lacivertliler, Barcelona çıkarmasından sonuçla dönüyor. F.Bahçe'nin, Mina, Andre Gomes, Alcacer gibi oyuncularla görüştüğü iddia ediliyordu ancak İspanyol basını Marlon Santos ismini ortaya attı. Geçen sezonu Fransa'nın Nice ekibinde kiralık olarak geçiren 22'lik stoperin, Barcelona'nın planları arasında yer almadığı belirtildi. Gençleşmeye giden Fenerbahçe, 22 yaşındaki Marlon'u getirerek uzun süre savunmasını garantilemek istiyor.

ÖNCELİK BONSERVİSLE

Akşam'ın haberine göre; Barcelona, Marlon'un bonservisiyle beraber ayrılmasını istiyor. 22'lik stoper, kiralık olarak forma giydiği Nice'te iyi bir performans gösterse de Valverde'nin planlarına dahil olamadı. Marlon'un piyasa değeri 10 milyon euro olarak gözüküyor. FFP kriterleriyle boğuşan F.Bahçe'nin sonraki satıştan pay önerisiyle bir teklif yaptığı belirtildi. Kabul görmezse kiralama formülü de devreye sokulacak. Oyuncuya Mönchengladbach ve West Ham'ın da ilgisi var.

SADECE 3 MAÇTA OYNADI

Marlon, Barcelona kariyerinde sadece 3 resmi maça çıktı. 2 Lig mücadelesi ve 1 Devler Ligi maçında forma giydi. Kiralık gittiği Nice'te ise 27 karşılaşmada forma giydi ve oldukça beğenildi. Marlon'un kariyerinde henüz golü yok. Ancak genç yaşına rağmen savunmadaki duruşuyla oldukça beğeniliyor. Barcelona'da Pique, Umtiti, Lenglet gibi isimlerin arkasında ona sıra gelmesi oldukça zor.