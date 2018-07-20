Fenerbahçe Basketbol Takımı Cagliari’de – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    Fenerbahçe Takımı Cagliari’de

    Fenerbahçe Basketbol Takımı Cagliari’de
    Tahincioğlu Süper Ligi Şampiyonu ve Avrupa Ligi ikincisi F.Bahçe'de hazırlık programı belli oldu. 31 Ağustos'ta istanbul'da toplanacak ve 13 Eylül'e kadar çalışacak olan basketçiler, 15-16 Eylül'de 'nın Cagliari kentinde hazırlık turnuvasına katılacak. 20-23 Eylül'deki Zadar turnuvası sonrası dönecekler.
    1. 20.7.2018
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