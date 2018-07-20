Bodrum'da Fenerbahçe coşkusu
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    'da coşkusu

    <a href="/index/bodrum?id=0d88fb17-9643-4e6a-8fe6-7adfe3e711db" class="" rel="tag">Bodrum</a>'da <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> coşkusu

    Fenerbahçeliler Derneği, 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü büyük bir coşkuyla kutladı.

    Kutlamalara kulübün eski başkanlarından 'in yanı sıra Yönetim Kurulu üyesi Metin Şen, Aram Malkaroğlu, A.Ş. Gürel Aydın, Fenerbahçeliler Derneği Başkanı , çok sayıda dernek üyesi ve taraftarlar katıldı.


    Dernek Başkanı , her yıl katılımın giderek arttığına dikkat çekerek, "Biz 'un gücüne çok inandık. Eski başkanımız son bir hamle yaparak, Belediye Başkanımız 'u asbaşkanı olarak listesine koymuştu. Fenerbahçe nezdinde her zaman bir adım önde olmayı ilke edindik, 'ün ilke ve inkılaplarının dışına çıkmayacağımızı her ortamda söyledik" dedi.
    Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanlarından ise, "Böyle bir günü kutlayan dünyada tek bir kulüp daha yok.

    Şaka olsun diye icat edilmiş bir laf değil. Bu günü ilan edenlere bir kez daha teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe taraftarları olarak burada bizim ne beklediğimizi Fenerbahçe'yi yönetenler biliyorlar. Bugün nereye gitseniz, nereye adım atsanız mutlaka dünyanın her tarafında Fenerbahçeli var. Bunları görüyorum ve yaşıyorum. Fenerbahçe'nin çok daha büyüyeceğini, taraftar olarak mutlaka ve mutlaka bir milyon üyeyi de bulacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
    Ali Şen gecede, 40 yıllık Fenerbahçe üyesi Akman Harmankaya'ya 40. Yıl plaketini takdim etti. Fenerbahçeliler, canlı müzik ve marşların söylendiği organizasyonda geç saatlere kadar eğlendi.

    1. 20.7.2018 12:18
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