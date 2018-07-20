Birleşik Krallık Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott Fenerbahçeli oldu – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    Birleşik Krallık Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott Fenerbahçeli oldu

    Birleşik Krallık Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott Fenerbahçeli oldu

    Bırleşık Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, F.Bahçe Başkanı ile bir araya geldi.

    Koç'un iki adete forma hediye ettiği Chilcott, "Ben artık F.Bahçe'yi tutuyorum. Bunun için onur ve gurur duyuyorum" dedi. Koç ise açıklamasında, "Sayın büyükelçiyi bu sene maçlarımıza bekliyoruz" şeklinde konuştu.
    1. 20.7.2018
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