Birleşik Krallık Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott Fenerbahçeli oldu
Bırleşık Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, F.Bahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi.
- 20.7.2018
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austin istikrarsız kadrolarla ş.liginde başarılı olmak zor.gsın bu kadrosu bu yıl hadi deneyim kazandı diyelim kiralık oyuncular gidince dönbaşa
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