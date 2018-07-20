Barış Alıcı: Sağda daha iyiyim – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    Alıcı: Sağda daha iyiyim

    Barış Alıcı: Sağda daha iyiyim
    Kanarya'nın Altınordu'dan transferi Alıcı, 'da taraftarın önüne çıkacağı günü sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Genç futbolcu, "F.Bahçe'de kalıcı olmak için savaşacağım. Umarım kimsenin yüzünü kara çıkarmam" dedi. Barış, iki kanatta da oynayabildiğini sağda ise daha rahat olduğunu kaydetti.
    1. 20.7.2018
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