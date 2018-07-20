Ali Koç'tan kutlama – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    'tan kutlama

    Ali Koç'tan kutlama

    Başkanı , "19.07 Dünya F.Bahçeliler Günü" nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

    Koç, "Gönüllerini bu kulübe adamış tüm ailesinin Fenerbahçeliler Günü'nü kutlarım. Kalpler beraber" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Kulübü, ayrıca "Fenerbahçeliler Günü"nde, "Yeniden" isimli yeni bir slogan açıkladı.
    1. 20.7.2018
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