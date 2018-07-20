Ali Koç'tan kutlama
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "19.07 Dünya F.Bahçeliler Günü" nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
- 20.7.2018
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austin istikrarsız kadrolarla ş.liginde başarılı olmak zor.gsın bu kadrosu bu yıl hadi deneyim kazandı diyelim kiralık oyuncular gidince dönbaşa
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