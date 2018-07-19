UEFA yetkilileri Şaraçoğlu'nda incelemelerde bulundu
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    yetkilileri Şaraçoğlu'nda incelemelerde bulundu

    UEFA yetkilileri Şaraçoğlu'nda incelemelerde bulundu

    yetkilileri, Fenerbahçe'nin Avrupa'da oynayacağı maçlar öncesinde Ülker Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

    " Saha İncelemesi" adı altında gerçekleştirilen toplantıya UEFA yetkilileri Hosni Ajala, Konstantinos Tsoukakis, Pekka Odriozola Martensson, Selçuk Güler ile Fenerbahçe Spor Kulübü Dış İlişkiler Müdürü Turgut Acar, Stat Müdürü Ayhan Bak, İletişim Direktörü Necati Mete, Altyapı İdari Sorumlusu Serdar Alkın ve Dış İlişkiler Uzmanı Ece Uysaler katıldı.
    Toplantının ardından UEFA yetkilileri stadı gezerek incelemelerde bulundu.

    1. 19.7.2018 17:32
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