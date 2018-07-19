UEFA yetkilileri Şaraçoğlu'nda incelemelerde bulundu
UEFA yetkilileri, Fenerbahçe'nin Avrupa'da oynayacağı maçlar öncesinde Ülker Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.
"UEFA Saha İncelemesi" adı altında gerçekleştirilen toplantıya UEFA yetkilileri Hosni Ajala, Konstantinos Tsoukakis, Pekka Odriozola Martensson, Selçuk Güler ile Fenerbahçe Spor Kulübü Dış İlişkiler Müdürü Turgut Acar, Stat Müdürü Ayhan Bak, İletişim Direktörü Necati Mete, Altyapı İdari Sorumlusu Serdar Alkın ve Dış İlişkiler Uzmanı Ece Uysaler katıldı.
Toplantının ardından UEFA yetkilileri stadı gezerek incelemelerde bulundu.
- 19.7.2018 17:32
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Phillip Cocu açıkladı! Forma o isimlerin...
Toplam 9
Yorum
yntm istifa kaleci formaları birebir aynı olduğu için ospina beşiktaşa gelirse fener forması giymiş olur seviniriz.
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Onyekuru fırladı
Toplam 3
Yorum
austin satış opsiyonu açıklanmadı.biz sadece kiraladık gençoyuncu alalım derken başka tkmlara yetiştirelim demedik para yoksa alt yapıdan kazanalım
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Phillip Cocu açıkladı! Forma o isimlerin...
Toplam 9
Yorum
yazıklar olsun ospinayı almadınız volkanla devam dediniz..bunun pişmanlığını yaşayacaksınız. adam bjk.ye gelecek şimdi.
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