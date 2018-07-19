Silindir Fener
Sarı-lacivertliler, Premier Lig ekibi Fulham’ı Giuliano, Hasan Ali ve Ozan’ın golleriyle devirdi.
FORVET GİULİANO
İkinci devreye kaleci ve bekleri değiştirerek başlayan sarı-lacivertli takım, oyunu rölantiye alırken 75'te sahneye çıkan Ozan Tufan skoru belirledi: 3-0. Kanarya'da forvet olmadığı için ileri uçta yine Giuliano görev yaptı. Yeni sezon öncesi 3. hazırlık maçını oynayan (İstanbulspor: 1-1, Lozan: 1-2) Kanarya, ilk galibiyetini aldı. F.Bahçe sezon öncesi umut verdi.
GENÇLER İYİ İŞ ÇIKARDI
Fulham'ı 3-0 yendikleri maçta genç oyuncularının gösterdiği performanstan memnun olduğunu söyleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, şöyle konuştu: Genç oyuncuların performansından gerçekten çok mutluyum. Onların iyi bir iş çıkardıklarını düşünüyorum. Kalitelerini ve ellerinde olan özelliklerini takıma vermeye çalıştılar. Tabii ki adaptasyon için biraz daha zamana ihtiyaçları var. Özellikle Ferdi ve Barış için bunu söylüyorum. Ama çalışma tarzlarını son derece beğendim. Ayrıca takım gerçekten onlara kucak açtı. Onlar da kendilerini takımın bir parçası olarak hissettiler. Özellikle golleri atış ve pozisyonları oluşturma şeklimiz beni çok mutlu etti.
JOSEF-TOPAL İKİLEMİ | MİNİ YORUM - EMRE BOL
Sanırım Cocu'da Josef-Topal ikilisinden vazgeçemeyecek! Kamp döneminde ilk kez bir hazırlık maçı beraber oynadılar ve F.Bahçe'nin orta sahası hiç olmadığı kadar derli toplu göründü. Bence Cocu'nun takımı Kocaman'ın takımından çok farklı olamayacak. Tabii bunu mevcut kadroya göre söylüyorum. Taktik aynı, yöntemler farklı olacak. Fulham karşısında topun geri kazanılma süresi uzasa da atak olgunluğu daha iyiydi. Sadece fizik kalitesi ile yarışmak zor. Oyuncu kalitesi transferlerle yukarı çekilmeli.
NASIL OYNADILAR?
Mehmet Topal(***): Taraftarlar onun varlığına tahammül edemese de her geçen gün üzerine koyarak yoluna devam ediyor. Cocu'nun da vazgeçilemezi olabilir.
Hasan Ali(***): Savunma anlamında zaten bir sıkıntısı yoktu. Fulham karşısında hücum aksiyonlarının içinde de gördük. Fizik olarak iyi durumda.
Giuliano(****): Sambacı mevcut kadronun belki de en kreatif oyuncusu... Topu ayağına aldığında rakip defansın dengesini bozuyor. Cocu'nun taktiğinin ana istasyonu olacak.
Alper(**): Hırslı istekli ancak hala çok dağınık. Oyunu spontane oynuyor, planını geç yapıyor. Sadece fiziğini değil oyun görüşünü de değiştirmesi gerekiyor.
- 19.7.2018
-
Beşiktaş'tan Yaya Toure operasyonu! Yaya Toure kimdir?
Toplam 7
Yorum
alınabilir 1 1 yıllık sözleşme yaparsın 2. yıl satarsın 5 milyon € ya fakat hep yaşlılara yönelmek hata olur alınacaksa 1 tane böyle veteran alınır
-
Şenol Güneş ile Negredo arasında soğuk rüzgarlar
Toplam 1
Yorum
kısaca Yemiyor Oh oh oh büyük (!) hoca da görmezden geliyor, sinirden çatlıyor ama büyük hoca (!) ya çıkıp tek söz söyleyemiyor. Şenol hoca istifa!
-
Fenerbahçe'de sakatlar can sıkıyor
Toplam 2
Yorum
Enda Fm de bile bu kadar kolay değil bu işler. :)
Silindir Fener haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.