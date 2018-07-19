Melli’ye NBA kancası – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    ’ye kancası

    Melli’ye NBA kancası
    NEMANJA Bjelica'nın geri döneceğinin konuşulduğu erkek basket takımında, 'ye ise takımları kanca attı. Pianetabasket sitesi, 27 yaşındaki İtalyan yıldıza NBA'den birçok teklif olduğunu yazdı. Avrupa'ya dönme kararı alan Bjelica'nın ise önce F.Bahçe ile görüşeceği belirtiliyor.
    1. 19.7.2018
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