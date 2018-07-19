Kombine geliri 86 milyon TL – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    Kombine geliri 86 milyon TL

    Kombine geliri 86 milyon TL

    Kanarya, 35.199 kombine satıp, 86 milyon kazanırken, G.Saray; 53 milyon, ; 51 milyon gelir elde etti

    Başkan 'un mazbata töreninde "Kombinede rekor kıralım" isteğini taraftar gerçeğe dönüştürdü ve elde ettiği gelirle ezeli rakiplerine büyük fark attı.

    Sarı-lacivertli kulüp, 35 bin 199 kombine satışı ile ilk sırayı alırken gelirde de aslan payının sahibi oldu. 'nin kasasına bu satıştan 86 milyon 155 bin lira girdi.

    28 bin 425 kombine satarken 53 milyon 458 bin TL kazandı. 24 bin 819 kombine satan ise 51 milyon 619 bin TL gelirin sahibi oldu. Fenerbahçe, 'dan 32 milyon 697 bin, 'tan ise 34 milyon 535 bin TL daha çok gelir elde etti.
    1. 19.7.2018
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