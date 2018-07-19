Kombine geliri 86 milyon TL
Kanarya, 35.199 kombine satıp, 86 milyon kazanırken, G.Saray; 53 milyon, Beşiktaş; 51 milyon gelir elde etti
Sarı-lacivertli kulüp, 35 bin 199 kombine satışı ile ilk sırayı alırken gelirde de aslan payının sahibi oldu. Fenerbahçe'nin kasasına bu satıştan 86 milyon 155 bin lira girdi.
Galatasaray 28 bin 425 kombine satarken 53 milyon 458 bin TL kazandı. 24 bin 819 kombine satan Beşiktaş ise 51 milyon 619 bin TL gelirin sahibi oldu. Fenerbahçe, Galatasaray'dan 32 milyon 697 bin, Beşiktaş'tan ise 34 milyon 535 bin TL daha çok gelir elde etti.
- 19.7.2018
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Beşiktaş'tan Yaya Toure operasyonu! Yaya Toure kimdir?
Toplam 7
Yorum
alınabilir 1 1 yıllık sözleşme yaparsın 2. yıl satarsın 5 milyon € ya fakat hep yaşlılara yönelmek hata olur alınacaksa 1 tane böyle veteran alınır
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Şenol Güneş ile Negredo arasında soğuk rüzgarlar
Toplam 1
Yorum
kısaca Yemiyor Oh oh oh büyük (!) hoca da görmezden geliyor, sinirden çatlıyor ama büyük hoca (!) ya çıkıp tek söz söyleyemiyor. Şenol hoca istifa!
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Fenerbahçe'de sakatlar can sıkıyor
Toplam 2
Yorum
Enda Fm de bile bu kadar kolay değil bu işler. :)
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