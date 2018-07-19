İstanbul’a döndü – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    ’a döndü

    <a href="/index/istanbul?id=101cd7c1-f4a1-48db-a597-ab1bebaad464" class="" rel="tag">İstanbul</a>’a döndü
    Sarı-lacivertli takım, Fulham karşılaşmasının ardından İsviçre kampını tamamlayarak 'a döndü. Sezon hazırlıklarına 'da başlayan , yurt dışı kampında iki maç yaptı. , İstanbul'da da cumartesi günü Feyenoord, 1 Ağustos'ta Cagliari ile hazırlık karşılaşmaları oynayacak.
    1. 19.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’a döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN