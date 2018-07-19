Tyler Ennis kimdir?
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    'i renklerine bağladı ( kimdir?)

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> <a href="/index/tyler-ennis?id=36743e6c-509f-4f9e-80e8-9162e95ce07b" class="" rel="tag">Tyler Ennis</a>'i renklerine bağladı (<a href="/index/tyler-ennis?id=36743e6c-509f-4f9e-80e8-9162e95ce07b" class="" rel="tag">Tyler Ennis</a> kimdir?)

    Basketbol Takımı NBA takımlarından forması giyen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle;

    , son olarak NBA takımlarından forması giyen Kanadalı oyun kurucu ile 1+1 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı.

    Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren , kadrosunu 'ın başarılı oyun kurucusu ile güçlendirdi.

    1.91 boyunda olan ve oyun kurucu pozisyonunda forma giyen başarılı oyuncu, yeni sezondan itibaren 'nin başarısı için mücadele edecek.

    Oyuncumuza Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızda başarılar diliyoruz.

    Fenerbahçe Spor Kulübü


    Tyler Ennis kimdir?
    24 Ağustos 1994 tarihinde Kanada'nın Brampton şehrinde dünyaya gelen 'in iki erkek üç de kız kardeşi bulunuyor. Brampton'da büyüyen ve basketbola da burada başlayan Ennis, daha sonra Amerika'nın yolunu tuttu ve 'de Saint Benedict's Prep isimli lisede basketbol kariyerine başladı. Burada oldukça başarılı yıllar geçiren Tyler, 2011-2012 ve 2012-2013 yıllarında kazandığı bireysel ödüllerle de dikkat çekti. Kanadalı oyun kurucunun bu performansı, onun kendi yaş grubunda en önemli oyun kuruculardan biri olarak anılmaya başlamasını sağladı. Ennis, 2013 yılında ESPN tarafından yayımlanan ülke genelinde en iyi oyuncular listesinde 20. sırada bulunuyordu.

    1. 19.7.2018 10:07
    2. Güncelleme: 19.7.2018 10:10
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