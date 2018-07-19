Ekici riske edilmedi – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    Ekici riske edilmedi

    Ekici riske edilmedi
    Yoğun idmanlarda kendisine fazla yüklenince ağrıları artan ile ayağını burkan Valbuena, Fulham'a karşı riske edilmedi. İki oyuncunun da durumlarının ciddi olmadığı açıklandı. Özellikle Ekici oynamak istedi ama teknik heyet, "Riske girmene gerek yok" dedi.
    1. 19.7.2018
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