Cocu, futbolcuları 4-3-3 sistemine alıştırıyor
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    Cocu, futbolcuları 4-3-3 sistemine alıştırıyor

    Cocu, futbolcuları 4-3-3 sistemine alıştırıyor

    'nin Lozan kampı dün oynanan Fulham maçı ile sona erdi. 10 Temmuz'da başlayan ikinci tur kamp çalışmaları 18 Temmuz itibarıyla noktalanırken, , takımdaki umudunu hiçbir gün kaybetmeyerek çalışmalarını sürdürdü.

    Özel programlarla aşırı yüklemeler yapan Hollandalı teknik adam, futbolculardan istediğini tam anlamıyla alabilmek için herkesle birebir ilgilendi. kampı boyunca 2 hazırlık maçı oynayan ve ilk maçta 2'nci Lig ekibi Lozan'a 2-1 mağlup olan 2'nci maçta ise ekiplerinden Fulham'ı 3-0 yenerek 'a mutlu döndü. Bir günlük iznin ardından çalışmalarına yeniden başlayacak olan sarı lacivertliler, bundan sonraki aşamada taktik ağırlıklı çalışmalar yapacak.


    ELJIF, FERDİ VE BARIŞ İLK 11'İ ZORLAYACAK

    Sarı lacivertli ekipte kamp boyunca idmanlarda istediğini alabilmek için aşırı yüklemeler yapan , her oyuncuyla da birebir ilgilenerek istediğini alabilmek adına öğrencilerine her an müdahalede bulundu. Cocu'nun idman sistemine alışmaya çalışan futbolculardan ile Valbuena diğer arkadaşlarına göre biraz geride kaldı. Takıma yeni katılmalarına rağmen hemen uyum sağlayan , ve ise ilerisi için bir umut ışığı yaktılar. Altınordu'dan takıma dahil olan ve sarı lacivertli formayı her maçta sırtlarında bulmak için çok çalışacaklarını her fırsatta dile getirdiler. Özellikle idmanlarda ve oynanan hazırlık maçlarında takıma hazır olarak geldiği görülen ise top tekniği ile göze çarpan isim oldu. Eljif Elmas da geçen sezon dışarıda beklemesinin verdiği hırs ile antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında üstün bir mücadele sergiledi. Genç oyuncu hızlı düşünen oyunu ile 'ye katkı sağlayacağa benziyor.


    YENİ GENÇLER İN, ESKİ GENÇLER OUT

    'den de özel isteklerde bulunan Cocu, kaptanlık pazu bandını taşıyan tecrübeli oyuncudan takımı yönlendirmesini ve özveri ile çalışmasını istedi. Genç oyuncuların takıma uyum sağlaması için de Volkan'ın yanı sıra , Hasan Ali ve Skrtel'den destek isteyen Hollandalı teknik adam, takımın en tecrübelilerinden büyük özveri ve katkı beklediğini söyledi.

    Takımla yaptığı toplantılarda ihtiyaç duyulan bölgeleri bildiklerini ve gerekli takviyelerin yapılacağının sözünü veren , lige kadar oynanacak olan hazırlık maçlarında da herkese forma şansı vereceğini, önümüzdeki günlerde daha iyi olacaklarını, kimsenin ümitsizliğe kapılmamasını ve bu kadro ile devam edeceklerinin sinyalini verdi. 4-3-3 'ün ana sistemleri olacağını belirten Hollandalı teknik adam eldeki kadroya en uygun yapının bu olduğunu söyleyerek futbolcularını bu sisteme alıştırıyor.

    'da başlayan ve İsviçre'de devam eden kamp boyunca Ahmethan Köse, Yiğithan Güveli, Samed Karakoç ile ise şanslarını iyi değerlendiremedi. Teknik ekip tarafından her idmanda yapılan testler sonrası alınan raporlara göre performans anlamında diğer oyunculara göre düşük olan futbolcular hakkında son kararı İstanbul'daki son etap çalışması sonrasında verilmesi bekleniyor.

    Özverili çalışmaları ile de dikkat çeken bir başka isim sarı-lacivertli ekibin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza oldu. Yeni sezona umut vererek giren Josef, kampta bebeğini kaybetmesine rağmen çalışmalarda hiçbir şey eksiltmeyerek elinden gelenin daha fazlasını vermek adına uğraştı. da profesyonelce yaklaşımı, sorun yaratmayan yapısı ile Cocu nun güvendiği bir isim. Topal hazırlık maçlarında orta sahanın her yerinde oynayabileceğini gösterdi. Phillip Cocu'nun da beğenisini alan futbolcunun yeni sezonda ön liberoda tek oynaması , Josef in ise 8 numaraya kayarak vazgeçilmez isimlerden biri olması bekleniyor.

    1. 19.7.2018 10:27
    2. Güncelleme: 19.7.2018 10:54
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