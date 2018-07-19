Bolasie bayramı! – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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HEPSİ
    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    Bolasie bayramı!

    Bolasie bayramı!
    Everton taraftarları, Yannick Bolasie'nin 'ye gideceği haberlerini sevinçle karşıladı! Sosyal medyada 'best leaving- en iyi giden' kampanyası başlatılırken, dans videoları ve gülücük emojileri paylaşılıyor. Nedeni ise 2016'da 'tan 29 milyon euro'ya transfer edilen 29 yaşındaki sol açığın, Everton'da hayal kırıklığı yaşatması...
    1. 19.7.2018
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