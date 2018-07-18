Yannick Bolasie kimdir?
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Yannick Bolasie kimdir? Yannick Bolasie kaç yaşındadır? Yannick Bolasie hangi mevkide oynuyor? Merak edilen tüm sorular yazımızda...
1989 doğumlu Yannick Bolasie'nin profesyonel futbol kariyeri 2008 yılında Plymouth Argyle takımında başladı. 2011 yılında Bristol City'e transfer olan Demokratik Kongo'lu futbolcuyu kariyerinin zirvesine çıkaracak takım olan Crystal Palace'a 2012'nin Haziran ayında imzayı attı. Tam 4 sezon formasını giydiği takımla futbolculuk kariyerinin zirvesine çıkan başarılı sol kanat 2016 yılının yaz transfer döneminde 14 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Everton'ın yolunu tuttu.
HER İKİ AYAĞINI DA KULLANABİLİYOR
Profesyonel kariyeri boyunca 314 karşılaşmaya çıkan Yannick Bolasie, 30 gol ve 42 asistlik bir performans sergiledi. Asıl mevkii sol kanat olan 1,85 boyundaki futbolcu görev verildiği takdirde sağ kanat ve santrafor bölgelerinde de etkili olabiliyor. Ayrıca Yannick her iki ayağını da kullanabiliyor. Ayrıca Everton ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 18.7.2018 07:16
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Comolli'den transfer açıklaması! 100 futbolcu ile görüşüyoruz
Toplam 1
Yorum
hans hahahahahaha 100 futbolcu ? Ezklik genlerinde var ",
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Fenerbahçe'nin hazırlık maçındaki rakibi Fulham
Toplam 2
Yorum
kasimpasa Fulham kasimpasa gibi bir takim londrada koskoca Fenerbahce ye rakip asla degil ,fenerin rakibi arsenal,chelsea ,m.city,m.uted
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Fenerbahçe'nin hazırlık maçındaki rakibi Fulham
Toplam 2
Yorum
iyi cocu mu? kotu cocu mu? cocu aykutdan iyi ise bu maçı hazırlık machida olsa almalı yoksa kotu koku salar
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