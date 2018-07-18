Yannick Bolasie kimdir?

1989 doğumlu Yannick Bolasie'nin profesyonel futbol kariyeri 2008 yılında Plymouth Argyle takımında başladı. 2011 yılında Bristol City'e transfer olan Demokratik Kongo'lu futbolcuyu kariyerinin zirvesine çıkaracak takım olan Crystal Palace'a 2012'nin Haziran ayında imzayı attı. Tam 4 sezon formasını giydiği takımla futbolculuk kariyerinin zirvesine çıkan başarılı sol kanat 2016 yılının yaz transfer döneminde 14 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Everton'ın yolunu tuttu.



HER İKİ AYAĞINI DA KULLANABİLİYOR

Profesyonel kariyeri boyunca 314 karşılaşmaya çıkan Yannick Bolasie, 30 gol ve 42 asistlik bir performans sergiledi. Asıl mevkii sol kanat olan 1,85 boyundaki futbolcu görev verildiği takdirde sağ kanat ve santrafor bölgelerinde de etkili olabiliyor. Ayrıca Yannick her iki ayağını da kullanabiliyor. Ayrıca Everton ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.