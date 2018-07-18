Volkan Fenerbahçe'nin yine 1 numarası – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Volkan 'nin yine 1 numarası

    Volkan Fenerbahçe'nin yine 1 numarası

    Yerine bir süre kaleci aranan ancak kontratı uzatılarak ’de kalan kaptan, Cocu’nun planında da 1 numar

    'de birinci kaleci yine değişmeyecek. Sözleşmesi uzatılarak yuvada kalan , Phillip Cocu'nun da bir numaralı kalecisi olacak. 36 yaşındaki file bekçisi, çift kale maçlardaki performansı ve antrenmanlardaki istekli çalışması sayesinde Hollandalı teknik adamın gözüne girmeyi başardı. Sözleşme yenileme süreci uzadığı için takıma biraz geç katılan Volkan, açığı kapattı ve fizik-kondisyon olarak takım arkadaşlarının seviyesine ulaştı. Kaptanın bugünkü Fulham maçında forma giyebileceği belirtildi.

    TECRÜBESİ YETER
    Cocu, sürekli bilgi alışverişinde bulunduğu Volkan'ın tecrübesinden ve kulübü iyi tanımasından faydalanmak istiyor. Ayrıca performansının da takım için önemli olduğunu vurguluyor.

    1. 18.7.2018
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