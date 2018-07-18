Volkan Fenerbahçe'nin yine 1 numarası

Fenerbahçe'de birinci kaleci yine değişmeyecek. Sözleşmesi uzatılarak yuvada kalan Volkan Demirel, Phillip Cocu'nun da bir numaralı kalecisi olacak. 36 yaşındaki file bekçisi, çift kale maçlardaki performansı ve antrenmanlardaki istekli çalışması sayesinde Hollandalı teknik adamın gözüne girmeyi başardı. Sözleşme yenileme süreci uzadığı için takıma biraz geç katılan Volkan, açığı kapattı ve fizik-kondisyon olarak takım arkadaşlarının seviyesine ulaştı. Kaptanın bugünkü Fulham maçında forma giyebileceği belirtildi.



TECRÜBESİ YETER

Cocu, sürekli bilgi alışverişinde bulunduğu Volkan'ın tecrübesinden ve kulübü iyi tanımasından faydalanmak istiyor. Ayrıca performansının da takım için önemli olduğunu vurguluyor.