Volkan Fenerbahçe'nin yine 1 numarası
Yerine bir süre kaleci aranan ancak kontratı uzatılarak Fenerbahçe’de kalan kaptan, Cocu’nun planında da 1 numar
Fenerbahçe'de birinci kaleci yine değişmeyecek. Sözleşmesi uzatılarak yuvada kalan Volkan Demirel, Phillip Cocu'nun da bir numaralı kalecisi olacak. 36 yaşındaki file bekçisi, çift kale maçlardaki performansı ve antrenmanlardaki istekli çalışması sayesinde Hollandalı teknik adamın gözüne girmeyi başardı. Sözleşme yenileme süreci uzadığı için takıma biraz geç katılan Volkan, açığı kapattı ve fizik-kondisyon olarak takım arkadaşlarının seviyesine ulaştı. Kaptanın bugünkü Fulham maçında forma giyebileceği belirtildi.
TECRÜBESİ YETER
Cocu, sürekli bilgi alışverişinde bulunduğu Volkan'ın tecrübesinden ve kulübü iyi tanımasından faydalanmak istiyor. Ayrıca performansının da takım için önemli olduğunu vurguluyor.
- 18.7.2018
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Toplam 3
Yorum
Servet Servet 30 milyon dan baslar... 30 milyona iyi oyuncular alirirz
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım sayesinde bu hallerdeyiz zaten. Daha doğrusu o zihniyetteki yönetimler sayesinde Türk futbolu bu halde
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
yasinnn sattığın değerde ve sayıda oyuncu alabilirsin gibi bir finasal yaptırım var şuan 1 sene süreli. bu yüzden
Volkan Fenerbahçe'nin yine 1 numarası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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