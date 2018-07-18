Velez Sarsfield'lı Vargas’ta rakip Villarreal

Kanarya'ya Matias Vargas transferinde ciddi rakip! Villarreal, 21 yaşındaki 'Maymuncuk' lakaplı futbolcu için kulübü Velez Sarsfield'e resmi teklifte bulundu. Arjantin temsilcisi, 1.68 boyundaki hücum oyuncusunun bonservisini 10 milyon euro olarak belirledi. F.Bahçe'nin ise henüz resmi bir girişimi yok.