Velez Sarsfield'lı Vargas’ta rakip Villarreal
Kanarya'ya Matias Vargas transferinde ciddi rakip! Villarreal, 21 yaşındaki 'Maymuncuk' lakaplı futbolcu için kulübü Velez Sarsfield'e resmi teklifte bulundu.
Kanarya'ya Matias Vargas transferinde ciddi rakip! Villarreal, 21 yaşındaki 'Maymuncuk' lakaplı futbolcu için kulübü Velez Sarsfield'e resmi teklifte bulundu. Arjantin temsilcisi, 1.68 boyundaki hücum oyuncusunun bonservisini 10 milyon euro olarak belirledi. F.Bahçe'nin ise henüz resmi bir girişimi yok.
- 18.7.2018
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Toplam 3
Yorum
Servet Servet 30 milyon dan baslar... 30 milyona iyi oyuncular alirirz
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım sayesinde bu hallerdeyiz zaten. Daha doğrusu o zihniyetteki yönetimler sayesinde Türk futbolu bu halde
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
yasinnn sattığın değerde ve sayıda oyuncu alabilirsin gibi bir finasal yaptırım var şuan 1 sene süreli. bu yüzden
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