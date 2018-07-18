Velez Sarsfield'lı Vargas’ta rakip Villarreal – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    'lı Vargas’ta rakip Villarreal

    Velez Sarsfield'lı Vargas’ta rakip Villarreal

    Kanarya'ya transferinde ciddi rakip! Villarreal, 21 yaşındaki 'Maymuncuk' lakaplı futbolcu için kulübü 'e resmi teklifte bulundu.

    Kanarya'ya transferinde ciddi rakip! Villarreal, 21 yaşındaki 'Maymuncuk' lakaplı futbolcu için kulübü 'e resmi teklifte bulundu. Arjantin temsilcisi, 1.68 boyundaki hücum oyuncusunun bonservisini 10 milyon euro olarak belirledi. F.Bahçe'nin ise henüz resmi bir girişimi yok.

    1. 18.7.2018
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