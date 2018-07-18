Phillip Cocu: "Beni çok mutlu etti" – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Phillip Cocu: "Beni çok mutlu etti"

    Phillip Cocu: "Beni çok mutlu etti"

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, kampının son hazırlık maçı olan Fulham FC karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    İlk 15 dakika pas anlamında sıkıntı yaşadıklarını ve istediklerini sahaya yansıtamadıklarını belirten deneyimli antrenör daha sonra işleri iyi bir noktaya getirdiklerini söyledi ve pozisyonların oluşturulma şeklinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Genç oyuncularla ilgili de konuşan Cocu, kalitelerini ve ellerinde bulunan özelliklerini takıma vermeye çalıştıklarının altını çizdi.

    İlk olarak maçı değerlendiren Cocu, " aldığınızda içinizde daha güzel hisler oluyor. Bu akşam da bu duygulara sahibiz. Galibiyet takım için önemliydi. Bu karşılaşmayı zorlu şartlar altında oynadık. Çok sıcak bir havada oynadık ve zemin gerçekten çok kötüydü. Oyuncularımız zor bir haftayı geride bıraktı. Çok çalıştıkları bir haftaydı. Sahaya çıkınca ilk 15 dakika pas anlamında sıkıntı yaşadık. İyi niyetliydik ama özellikle ilk 15 dakika biraz dağınıktık, uygulama anlamında istediklerimizi sergileyemedik. Daha sonra işleri iyi bir noktaya getirdik. Golleri atış şeklimiz, pozisyonları oluşturma şeklimiz beni çok mutlu etti" dedi.

    İkinci yarıda oyuna giren oyuncularla ilgili de konuşan Cocu, "Onların göstermiş oldukları performanstan dolayı çok mutluyum. İyi iş çıkardılar. Kalitelerini ve ellerinde bulunan özelliklerini takıma vermeye çalıştılar. Bu katkıyı yaptıklarını gördüm. Adaptasyon için biraz daha zamana ihtiyaçları var. Kısa bir zamandır bizimle beraber çalışıyorlar. Bu durum özellikle Ferdi ve Barış için geçerli. Çalışma tarzlarını son derece beğendim. Takımın geri kalan kısmı onlara gerçekten kucak açtı. Onların bu takımın bir parçası gibi hissetmelerini sağladı. Bu da sahada gösterdikleri performans kadar önemlidir. Bu hisse sahip olunca performansları da yukarı çıkıyor. Onların böyle performans gösterdiklerini görmekten mutluyum" ifadelerini kullandı.
    1. 18.7.2018 21:03
    2. Güncelleme: 18.7.2018 21:03
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