Fransa Bisiklet Turu'nda 11. etabı Geraint Thomas ilk sırada tamamladı – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    'nda 11. etabı ilk sırada tamamladı

    Fransa Bisiklet Turu'nda 11. etabı Geraint Thomas ilk sırada tamamladı

    Yol bisikletinin en prestijli yarışı 'nun 11. etabını, Sky takımından sporcu ilk sırada tamamladı.

    Bu yıl 105'incisi düzenlenen organizasyonun Albertville ile La Rosiere Espace San Bernardo arasındaki 108,5 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen 11. etabında, Sky takımından Thomas, 3 saat 29 dakika 36 saniyelik derecesiyle yarışı birinci sırada bitirdi.

    Etapta Sunweb takımından Hollandalı Tom Dumoulin ikinci, Sky ekibinden bisikletçi Chris Froome üçüncü oldu.

    Bu yarışı ilk sırada bitiren Thomas ayrıca, genel sıralamada liderliğe yükselerek sarı mayoyu giymeye hak kazandı.

    Turun 12. etabı, Bourg-Saint-Maurice Les Arcs ile Alpe d'Huez arasındaki 175,5 kilometrelik parkurda yarın koşulacak.

    , 21 etap sonunda 29 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti 'te son bulacak.

    1. 18.7.2018 20:52
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