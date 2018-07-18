Fotomaç'ı sosyal medyada takip edin!
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Türkiye'nin 1 numaralı spor gazetesi Fotomaç, dijital mecrada da Türkiye'nin 1 numaralı adresi... Fotomac.com.tr; Twitter, Facebook ve Instagram üzerinden her gün 4 milyona yakın kişiye içerik ulaştırıyor.
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- 12.7.2018 13:06
- Güncelleme: 18.7.2018 01:54
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Toplam 3
Yorum
Servet Servet 30 milyon dan baslar... 30 milyona iyi oyuncular alirirz
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım sayesinde bu hallerdeyiz zaten. Daha doğrusu o zihniyetteki yönetimler sayesinde Türk futbolu bu halde
-
Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
yasinnn sattığın değerde ve sayıda oyuncu alabilirsin gibi bir finasal yaptırım var şuan 1 sene süreli. bu yüzden
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