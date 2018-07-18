Başkan Ali Koç'la ilgili yöneltilen soruları yanıtlayan Comolli, çarpıcı sözler sarfetti. Koç'un soyunma odasına inme gibi bir düşüncesinin olmadığını ifade eden Fransız idareci, "Benim iş tanımım gayet basit. Bu kulüpteki futbol operasyonlarını verimli hale getirmekle sorumluyum. Benim işim teknik direktörümüzü ve oyuncularımızı, en iyi performansı sergileyecekleri noktaya getirmek. Başkan soyunma odasına gelirse karar onundur. Ama eminim ki böyle bir şey yapıyorsa iyi bir sebebi vardır" diye konuştu.



GEÇMİŞE SAYGISI VAR AMA...

Ali Koç ile ilişkilerinde çok rahat olduğunun da altını çizen Damien Comolli, "Başkan Ali Koç, Fenerbahçe'nin yönetim yapısını değiştirmek istiyor. Ancak bu değişim sadece Fenerbahçe ile sınırlı kalmayacak. Türk futbolunun yapısını da değiştirmek istiyor. Başkanın seçimi kazanma süreçlerine bakarsak zaten ne yapmak istediklerini görürsün. Başkanın kulübün geçmişine çok büyük bir saygısı var ama başka işler yapmak istiyor. Koç, benim gibi, Phillip Cocu gibi bir insanı Fenerbahçe'ye getirdi" açıklamasında bulundu.



COCU'NUN BAŞARISI İÇİN BURADAYIM!

Comolli, Fenerbahçe'deki göreviyle ilgili öncekilere benzer bir açıklama yaptı. "Benim iş tanımım gayet basit" diyen Fransız, "Bu kulüpteki futbol operasyonlarını verimli hale getirmekle sorumluyum. Teknik direktörümüzü ve oyuncularımızı, en iyi performansı sergileyecek pozisyona sokmak benim işim. Hocamızın başarılı olması için buradayım. O başarılı olursa, kulüp başarılı olur. Kulüp başarılı olursa benim başarılı olduğum düşünülür. Genel hatlarıyla ne iş yaptığımı böyle tanımlayabiliriz" dedi.



COMOLLİ'DEN İNCİLER



Finansal Fair Play'den dolayı bir kısıtlama var. Dünyanın bütün paraları bile önünüzde olsa bu parayı harcayamazsınız. Bir limit var ve buna göre devam etmek zorundayız.



Ferdi transferinde teknik direktör Cocu'nun rolü belirleyeci oldu.



Günde iki üç defa başkanla konuşuyorum. Aynı zamanda Cocu'yla da sürekli konuşuyorum. Her gün transferi masaya yatırıyoruz.

HEPSİ ÜST DÜZEY

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, takımın kamp yaptığı Lozan'da basının karşısına çıktı. Birçok konu hakkında önemli açıklamalarda bulunan Fransız futbol adamı, ilk olarak taraftarların beklenti içinde olduğu transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Peşinde oldukları isimlerin çok iyi olduğunu belirten Comolli, "İstediğimiz oyuncular için Türkiye'den başka kulüpler de devrede. Bu durum bizim için hem iyi hem de kötü. Demek ki takip ettiğimiz oyuncular pazar değeri yüksek ve kaliteli oyuncular" dedi. Ferdi, Barış ve Berke gibi 3 yetenekli genç oyuncuyu kadrolarına kattıklarını kaydeden 45 yaşındaki Damien Comolli, sözlerine şöyle devam etti:



İLK GÜNDEN DAHA İYİYİZ

"Avrupa'nın da en yetenekli futbolcularından birini getirdik. Transfer dönemi bugün kapansa ilk günden bu güne daha iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Başkanımızın seçim döneminde yaptığı açıklamalara paralel olarak devam ediyoruz. Yetenekli genç oyuncuları Fenerbahçe'ye kazandırmak da çok önemli. 20 yıldır transfer işlerinin içerisindeyim. Oyuncu benim ofisime gelip imza atmadan 'transfer yaptık' demem. Bazen 'bir transfer yaptık' dersiniz, ertesi gün başka şeyler olur. İhtiyaçlarımızı biliyoruz ve çalışıyoruz. Temkinli ve kontrollü olmak zorundayım. Taraftara da hayal satamam. Ancak bazen imkansız denen transferleri de yapabilirsiniz."



ELİMİZDEKİ OYUNCULAR DA ÇOK DEĞERLİ

Damien Comolli, Şampiyonlar Ligi ön elemesi için çok çalıştıklarını belirtip, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu dönemi dedikodu dönemi olarak değerlendiriyorum. Herkes, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyor, transfer yapılmasını istiyor. Bizim elimizdeki oyuncular da çok değerli. Herkesten bu durumu da unutmamasını istiyorum. Bizim ilgilendiğimiz oyuncular da kendi takımlarında antrenmanlarını sürdürüyor."



JOSE'NİN GİTMESİ DOĞRUYDU

Sarı-lacivertli formayı 3 sezon giyen Jose Fernandao'nun Al Wahda'ya satılmasını ise Comolli şu sözlerle değerlendirdi: "Uzun uzun görüştük ve iki açıdan bu kararı aldık. Hem ekonomik olarak hem de başka kıstaslar vardı. Dışarıdan baktığınız zaman hatalı ya da acele bir karar olarak değerlendirilebilir. Saygı duyuyorum ama hem oyuncu için hem de Fenerbahçe için son derece doğru bir karardı."



HER ŞEY F.BAHÇE iÇiN

DAMİEN Comolli'nin, uzun süre ismi F.Bahçe ile anılan Jack Wilshere ile ilgili sözleri de toplantıda öne çıktı. "Biz bu kulübü daha iyi hale getirmek için çalışıyoruz" diyen Comolli, "Yapabileceğimiz her şeyi deneriz, her şeyi yaparız. Bizim ne kadar hırslı olduğumuzu anlamışsınız. Bu kadroyu iyileştirmek için her şeyi yapmaya hazırız. Önümüze fırsat çıkarsa kesinlikle o fırsatı gerçeğe dönüştürmek için her şeyi yaparız. Bazen başarırsınız bazen de olmaz. Yapmayacağımız tek şey var; acele davranarak bu kulübü tehlikeye atmak. FFP çerçevesinde yapılacak her şeyi yapacağız. Bir tane kaliteli oyuncu getireceğiz diye Fenerbahçe'yi gelecekte mahkum etmeyeceğiz" değerlendirmesini yaptı.



SiSTEME UYMAYAN FUTBOLCU ALMAYIZ

TRANSFERDE önceliklerinden söz eden Comolli, Cocu ile uyumlu çalıştıklarını söyledi. Görüşme halinde oldukları isimlerin Cocu'nun oyun sistemine uygun olduğunu vurgulayan Comolli, "Transferini düşündüğümüz oyuncular, Cocu'nun oyun tarzına uygun isimler. Cocu'nun oyununa uygun isimlerle görüşüyoruz. Onun özelliklerine uymayacak futbolcuyu almayacağız. İdmanlarda oynamak istediğimiz futbolu görüyorsunuz. Bu oyuna uygun oyuncularla diyalog halindeyiz" açıklamasını yaptı.



TRANSFERLER ARTIK TELEFONLA YAPILIYOR

COMOLLİ, transfer operasyonlarıyla ilgili de farklı bilgiler verdi. F.Bahçe'nin sportif direktörü, "Transferler artık yüz yüze değil telefonla yapılıyor. Saha içerisinde olduğu kadar saha dışında da bir ekibiz. Bana yardım eden insanlar var. Transferlerin yüzde 99'u artık telefonla yapılıyor. Benim Fenerbahçe kampında sürekli yer almam transfer görüşmesi yapmadığım anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.



BAŞKAN ALİ KOÇ 24 TEMMUZ'DA AÇIKLAYACAK

Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, UEFA'NIN Finansal Fair Play (FFP) kurallarıyla ilgili de önemli bilgiler verdi. Deneyimli futbol adamı, "UEFA ile yapılan anlaşmadan dolayı zor bir durumdayız ve elimiz kolumuz bağlı. UEFA ile sürekli görüşüyoruz ve emin olmak istiyoruz. Transferde doğru adımımı atıyoruz ve kurallara uyuyoruz. Önümüze koyulan sınırlamalar kulüp olarak bizim başa çıkmamızı çok zorlaştıran kısıtlamalar. 24 Temmuz'da başkanımız Ali Koç, FB TV'ye çıkacak ve finansal konular ile alakalı bir konuşma yapacak. Başkanımız burada UEFA ile ilgili camiamızı bilgilendirecek" sözlerini sarfetti.