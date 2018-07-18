Cocu'nun Fenerbahçe'ye çok istediği Stefan Radu olmadı – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Cocu'nun 'ye çok istediği olmadı

    Cocu'nun Fenerbahçe'ye çok istediği Stefan Radu olmadı

    'nun transferini çok istediği sol bek kariyerine Lazio'da devam edecek.

    'nun transferini çok istediği sol bek kariyerine Lazio'da devam edecek. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; 31 yaşındaki Rumen futbolcu, İtalyan ekibiyle olan sözleşmesini 2021'e kadar uzatma kararı aldı.
    1. 18.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cocu'nun Fenerbahçe'ye çok istediği Stefan Radu olmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN